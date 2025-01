Ferraço celebra modernização do Aeroporto de Cachoeiro

O prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Theodorico Ferraço (PP), comemorou a assinatura da Ordem de Serviço para a modernização do Aeroporto Raimundo de Andrade, realizada nesta terça-feira (14) pelo governador Renato Casagrande (PSB). O investimento de R$ 76,5 milhões, financiado pelo Governo do Estado, transformará o aeroporto em um importante hub logístico para o sul do Espírito Santo.

Ferraço destacou o impacto do projeto: “A modernização do aeroporto é um divisor de águas para Cachoeiro e para toda a região sul. Esse investimento não só trará melhorias em infraestrutura, mas também impulsionará o turismo, os negócios e a geração de empregos. Estamos construindo as bases para um futuro de mais desenvolvimento e oportunidades.”

O prefeito também ressaltou a importância da parceria com o Governo do Estado: Agradeço ao governador Renato Casagrande e ao vice-governador Ricardo Ferraço por acreditarem no potencial de Cachoeiro. Essa união entre município e Estado é essencial para transformar sonhos em realidade. Seguiremos juntos, trabalhando para fortalecer nossa cidade e nossa região.”

Grandes oportunidades

O governador Renato Casagrande detalhou as melhorias que serão realizadas: “Vamos melhorar a pista, ampliar o pátio, reformar o terminal de passageiros e construir outro com o dobro do tamanho. Então, o Aeroporto de Cachoeiro vai estar em condições de operar voos comerciais se as empresas assim desejarem, como foi feito em Linhares, que tem voo da Azul entre a cidade e Belo Horizonte.”

Casagrande também destacou a importância do investimento: “Assim como estamos lutando para a Ferrovia Litorânea Sul, como estamos lutando pela duplicação da BR-262, a manutenção da concessão da BR-101 e com os diversos investimentos rodoviários que temos feito com recursos do Estado, como a Rodovia do Frade, é importante termos boas ferramentas de transporte aéreo para dar mais competitividade a essa região. As obras já começaram com a montagem do canteiro de obras e a gente espera que seja entregue ainda neste ano.”

O vice-governador Ricardo Ferraço (MDB) reforçou o papel estratégico do aeroporto: “A empresa que vai realizar a obra é a mesma que fez Congonhas, Santos Dumont e outros aeroportos importantes e de referência no Brasil. Com a nova estrutura, moderna e eficiente, vamos criar condições para transformar este aeroporto em uma ferramenta de desenvolvimento, ampliando o dinamismo econômico de Cachoeiro e de toda a região sul. O Espírito Santo é o maior importador de aeronaves do Brasil e parte dessa operação pode vir para cá. Há ainda outras possibilidades que estamos trabalhando para termos novas oportunidades de atividade comercial além dos voos. É desenvolvimento, mais empregos e renda no nosso Sul capixaba.”

Detalhes do projeto

O aeroporto passará por melhorias como ampliação do número de posições para aeronaves de 5 para 9, expansão do pátio, reforma e construção de um novo terminal de passageiros com o dobro do tamanho do atual. A modernização também inclui melhorias na pista de pouso e decolagem, além da instalação de equipamentos de navegação aérea e ampliação do estacionamento.

Ferraço reforçou o impacto regional das obras: “Estamos diante de um projeto que vai integrar Cachoeiro aos grandes centros econômicos do Brasil. Essa modernização permitirá avanços em logística e competitividade, consolidando nossa cidade como um polo estratégico no Espírito Santo. É uma vitória para todos nós.”

A previsão é de que as obras sejam concluídas em março de 2026, consolidando o Aeroporto Raimundo de Andrade como uma peça-chave no desenvolvimento do Sul capixaba.