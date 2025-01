Festa Italemanha, de Marechal Floriano, é destaque em projeto

O Festival Ítalo-Germânico realizado no município de Marechal Floriano, nas montanhas capixabas, conhecido como Italemanha, pode ser declarado patrimônio cultural imaterial do Estado. A proposta é do deputado Coronel Weliton (PRD), que apresentou neste sentido o Projeto de Lei (PL) 406/2024.

O parlamentar justifica a proposta afirmando que “a tradicional Festa Italemanha reúne e celebra a cultura italiana e alemã que os imigrantes trouxeram para o município de Marechal Floriano. É possível vivenciar essa experiência por meio da gastronomia, danças típicas, músicas e arquitetura do local”.

Conforme informações da Prefeitura de Marechal Floriano, o festival chegou à 22ª edição em 2024. Coronel Weliton destaca o tradicional desfile e a eleição da rainha e princesas da Italemanha como momentos bastante aguardados da festa. “Reconhecer o festival ítalo-germânico como patrimônio cultural imaterial no Estado é uma forma de promover a rica cultura local, fomentar o turismo e o desenvolvimento econômico do município”.

Andamento

O projeto tramitará pelas comissões de Justiça, de Cultura, de Turismo e de Finanças antes de seguir para votação no plenário.