Dia de Reis: tradição e fé mantêm viva a cultura em Atílio Vivacqua

O Dia de Reis, celebrado nesta segunda-feira (6), é um marco da cultura popular brasileira, repleto de música, fé e tradições que atravessam gerações e enriquecem a identidade de nosso município.

Leia também: Calçado: sucesso de público, Feira Gastronômica fortaleceu economia

A Origem da Folia de Reis:

Com raízes na cultura espanhola e portuguesa, a Folia de Reis chegou ao Brasil durante o período colonial, sendo utilizada como instrumento de catequização dos povos indígenas. Inspirada na visita dos três reis magos — Gaspar, Melchior (ou Belchior) e Baltazar — ao menino Jesus, a celebração simboliza a entrega dos presentes: ouro, que representa a realeza; incenso, que simboliza a fé; e mirra, que remete à imortalidade.

A Celebração em Atílio Vivacqua

Tradicionalmente realizada entre 24 de dezembro e 20 de janeiro, a Folia de Reis no município se destaca pela alegria e devoção. Com danças, músicas, roupas coloridas e comidas típicas, a festa mantém viva uma das expressões culturais mais ricas da nossa história.

Luzia Mendes: Guardiã da Folia de Reis Estrela do Oriente:

Luzia Mendes foi uma figura central na história da Folia de Reis em Atílio Vivacqua. Líder do grupo Estrela do Oriente, com 31 anos de história, ela assumiu a tradição ao lado de seu marido, Jorge Mendes. Após o falecimento dele, Luzia seguiu à frente da folia, dedicando-se com paixão à preservação desse patrimônio cultural.

Reconhecida por seu talento na confecção de máscaras e figurinos, Luzia inspirou gerações, transmitindo a tradição para filhos e netos, que seguem participando ativamente das celebrações. Sob sua liderança, o grupo conquistou reconhecimento regional, levando alegria e cultura às famílias de Atílio Vivacqua e região.

Vamos juntos celebrar e valorizar nossa cultura!

Veja fotos:

Foto: Divulgação PMAV