Ibitirama oferece cursos gratuitos de qualificação profissional

Moradores de Ibitirama já podem se inscrever nos cursos gratuitos do Programa Qualificar ES. A iniciativa busca capacitar profissionais e ampliar as oportunidades no mercado de trabalho. Com aulas em diferentes turnos, os cursos abrangem áreas como gastronomia, vendas, recursos humanos e saúde.

Confira os cursos disponíveis

Manhã (08h às 12h)

Preparação de Salgados

Auxiliar de Recursos Humanos e Departamento Pessoal

Cuidador de Pessoas com Deficiência

Tarde (13h às 17h)

Panificação

Técnicas de Atendimento e Vendas

Agente Comunitário de Saúde

Noite (19h às 22h)

Pizzaiolo

Empreendedorismo: Criando e Gerenciando Seu Negócio

Massagem com Ênfase em Reflexologia

Saiba como se inscrever

Os interessados em participar dos cursos devem garantir a vaga entre 20 de janeiro e 18 de fevereiro de 2025. Basta comparecer ao Polo de Práticas Ambientais – Secretaria de Agricultura, no Parque das Bromélias (Estrada Ibitirama x São José, KM 02).

As aulas começam no dia 11 de março de 2025. Quem quiser mais informações pode acessar o site oficial do programa: qualificar.es.gov.br.

A iniciativa fortalece a empregabilidade e oferece novas oportunidades para quem busca crescimento profissional.