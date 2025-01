Fiéis iniciam Novenário de Nossa Senhora dos Navegantes

O Novenário de Nossa Senhora dos Navegantes, considerada um das mais antigas festas religiosas do Espírito Santo, começou nesta sexta-feira, 24 de janeiro, em Marataízes, no litoral sul. Este ano, o evento manterá a tradicional procissão fluvial no encerramento da festa, dia 2 de fevereiro.

No dia da padroeira, 2, haverá alvorada às 5 horas, com ato de consagração pelos 136 anos da festa e missa, às 9 horas, presidida pelo bispo diocesano, Dom Luiz Fernando Lisboa, CP, próximo ao porto da Barra. Logo após a missa, os fiéis seguirão a pé com a imagem e o andor, no formato de um barco, até o porto, nas proximidades do Trapiche.

De lá, os fiéis seguirão em seus barcos acompanhando a imagem de Nossa Senhora. A atividade tem o objetivo de envolver os pescadores e ribeirinhos no evento religioso. Além da missas e celebrações diárias, a programação terá outras atividades especiais para envolver o público católico e os fiéis.

Cada dia do novenário contará com um tema específico: nesta sexta-feira a reflexão é “Maria, Mãe da Criação”.

“Estamos trabalhando com todas as pastorais da comunidade (Nossa Senhora dos Navegantes) e convidamos diversos grupos de música e liturgia das 27 comunidades que compõe nossa paróquia, para participarem dessa festa centenária”, explicou a secretária da CEB. Nossa Senhora dos Navegantes, Larissa Cardoso Moreira.

Nossa Senhora dos Navegantes

A devoção a Nossa Senhora dos Navegantes remonta à Idade Média, mais especificamente na época das Cruzadas. Naquele tempo, os cruzados atravessavam o Mar Mediterrâneo rumo à Palestina com o objetivo de proteger os peregrinos e os lugares santos dos infiéis.

Tendo em vista os perigos que enfrentariam, esses bravos homens invocavam a Santíssima Virgem Maria pelo nome de “Estrela do Mar”. Sob essa invocação, ela era conhecida como aquela que protegia os navegantes, mostrando-lhes sempre o melhor caminho bem como um porto seguro para a sua chegada.

Além disso, antes das travessias, os navegantes participavam da Santa Missa. Nela, eles pediam proteção de Nossa Senhora dos Navegantes a fim de enfrentar, com coragem, os perigos do mar e os ataques dos piratas.

Com o início das grandes navegações e a descoberta de novas rotas comerciais, a devoção a Nossa Senhora dos Navegantes cresceu ainda mais. Sob esse título, a Santa Virgem é a padroeira dos navegantes e dos viajantes, e é também chamada de Nossa Senhora da Boa Viagem.

Com informações de Diocese de Cachoeiro