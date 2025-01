Fiscalização combate sonegação de impostos no Sul do Estado

Uma fiscalização realizada nesta terça-feira (21) na rodovia ES-490, em Marataízes, flagrou o transporte de materiais de construção (cimento, argila e outros), confecções e vasilhames para água mineral sem documentação fiscal. A ação foi conduzida por auditores fiscais da Receita Estadual da Subgerência Fiscal da Região Sul, que contaram com o apoio da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES).

Foram lavrados cinco autos de infração, totalizando R$ 25.727,62, entre ICMS e multas aplicadas. Todos os autos de infração foram prontamente recolhidos. O subgerente fiscal da Região Sul, o auditor fiscal Florentino Dalfior Junior, destacou a importância da fiscalização contínua como forma de coibir a concorrência desleal e a sonegação de impostos.

“O trabalho de fiscalização do transporte de cargas, realizado pela Receita Estadual, é fundamental para evitar esse tipo de irregularidade, contribuindo para a consolidação de um ambiente de negócios pautado na integridade e na justiça fiscal”, observou.

