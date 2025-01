Fiscalização combate transporte clandestino no Aeroporto de Vitória

Veículos que realizam transporte clandestino de passageiros no Aeroporto de Vitória foram o alvo da operação integrada Força Pela Vida realizada na noite dessa quinta-feira (16) pelos agentes de trânsito do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES), juntamente com a Guarda Civil Municipal de Vitória (GTO/ GCMV) e efetivo da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Delitos de Trânsito (DDT).

Dois condutores foram presos em flagrante por participar de corrida, disputa ou competição automobilística em via pública sem autorização, gerando situação de risco. Dois motoristas foram flagrados praticando exercício irregular de profissão e outro violando a suspensão do direito de dirigir. Os três assinaram Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs) e tiveram os veículos apreendidos e removidos ao pátio do Detran.

Durante a blitz, 58 veículos foram abordados pela equipe de fiscalização, que registrou 39 infrações por condutas vedadas pela legislação de trânsito. Dois condutores foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool e três recusaram a se submeter ao teste do etilômetro e, de acordo com a legislação, vão responder com as mesmas penalidades.

Infrações flagradas

Entre as infrações flagradas estão conduzir com o licenciamento vencido (5), veículo com o equipamento do sistema de iluminação e de sinalização alterados (4), recusar-se a ser submetido a teste do etilômetro (3), veículo em mau estado de conservação (3), condutor efetuando transporte remunerado de pessoas quando não for licenciado para esse fim (3), calçado inadequado (3), disputar corrida (2), entre outras. Cinco veículos foram removidos ao pátio.

A operação foi realizada na Avenida Adalberto Simão Nader, no bairro República, em Vitória, com a abordagem de condutores clandestinos identificados pelos agentes nas áreas de embarque e desembarque do aeroporto.

Transporte clandestino

O gerente de Fiscalização de trânsito do Detran|ES, Jederson Lobato, explicou que além do foco principal na abordagem de transportadores clandestinos, a fiscalização de trânsito combate infrações e crimes na condução do veículo, levando segurança às vias. “Estamos com foco no combate ao transporte clandestino de passageiros e em identificar infrações e possíveis crimes de trânsito, como, por exemplo, dirigir sob influência de álcool. Hoje mesmo, nós flagramos a conduta de disputa de corrida em via pública. São comportamentos com potencial para causar sinistros de trânsito e mortes nas vias. Essa é missão dos órgãos de segurança viária, proteger vidas e mudar a realidade da violência no trânsito no Estado”, disse.

O Delegado da Delegacia de Delitos de Trânsito, Dr. Joel Lyrio Junior, reforça que o transporte clandestino será reprimido. “Essa operação integrada é uma vertente do Estado Presente para fazer a repressão aos delitos de trânsito. Hoje nós focamos no transporte clandestino aqui no aeroporto. Nós não vamos permitir que ações como essa, que estão à margem da Lei, possam acontecer no nosso Estado e, além disso, a operação também reprime qualquer tipo de situação que possa colocar em risco a segurança, como condutores sob efeito de bebida alcoólica. Essas ações são necessárias para salvar vidas”, destacou.

Blitz planejada

“Fizemos essa blitz planejada para combater o transporte clandestino, que identificamos que está atuando no aeroporto de Vitória, colocando em risco os passageiros. Nosso objetivo é preservar a vida das pessoas e promover a segurança no trânsito”, falou o Inspetor Charles de Marchi, coordenador do Grupamento Tático Operacional (GTO) da GCM Vitória.