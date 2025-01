Guarda-Vidas dá dicas para aproveitar a praia com segurança

Nesse período de férias, as praias se tornaram destinos irresistíveis para moradores e turistas que buscam sol, mar e diversão. Porém, para aproveitar a praia com segurança é preciso seguir algumas orientações.



De acordo com o coordenador da Salvamar, Luiz Bastos, é fundamental priorizar a segurança ao escolher onde aproveitar o dia. “O ideal é frequentar locais com a presença de guarda-vidas e se informar sobre os riscos específicos da área. Prefira regiões com águas calmas, especialmente se forem acompanhadas de crianças, e mantenha os pequenos sempre por perto”, orienta Bastos.

Outras dicas incluem evitar o consumo excessivo de bebidas alcoólicas e alimentos e não ultrapassar a linha da cintura dentro da água. Em suma, esses cuidados simples podem fazer a diferença.



Entretanto, uma medida importante para quem vai à praia com crianças é o uso de pulseiras de identificação, disponibilizadas gratuitamente pelos guarda-vidas. “As pulseiras têm espaço para escrever o nome e o telefone do responsável, facilitando a localização dos pais caso a criança se perca em meio ao movimento das praias lotadas”, explica Bastos.



O coordenador ainda ressalta a importância do banhista ficar atento às correntes de retorno do mar. “A corrente de retorno é um fenômeno da natureza que acontece com a quebra das ondas. A corrente então arrasta o banhista para dentro do mar. Se acontecer, a orientação é manter a calma, pedir ajuda, tentar boiar ou nadar na direção paralela à areia”, explica.

Reforço

Em Vila Velha, durante o verão e o período de férias, as equipes de guarda-vidas são reforçadas para atender as demandas. “Nesse época, o número de guarda-vidas passa de 98 para 138. Eles são distribuídos nos 32 postos na orla de Vila Velha, da Praia da Costa até Ponta da Fruta. Vale ressaltar que os profissionais atuam todos os dias da semana, nas praias e também nas lagoas do município, das 8 às 18h”, ressalta o secretário de Proteção e Defesa Civil, Coronel Marcelo D’lsep.



Os atendimentos das ocorrências pelos Guarda-vidas contam com ajuda do bote e da moto aquática para dar mais agilidade. “Com esses equipamentos os agentes conseguem chegar mais rápido à ocorrência ou até mesmo conseguem realizar o resgate de forma mais célere”, afirmou o secretário.