Folivora: animal em extinção é resgatado pela PRF no Sul do Estado

Nesta terça-feira (28), uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF), realizou o resgate de um bicho-preguiça, em Ibatiba, no Caparaó.

Segundo informado pela guarnição, o animal foi encontrado no quintal de uma casa no município. Com receio de ser atacada pelo animal, a mulher ligou para a PRF, que logo acionou o Corpo de Bombeiros para auxiliar na condução da preguiça.

Leia também: Estado brasileiro proibe entrada e procriação de cães da raça pitbull

O animal foi conduzido e solto em uma mata próximo a Venda Nova do Imigrante.