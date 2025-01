Foragido da justiça do RJ é preso em cidade do ES

Nesta segunda-feira (27), uma ação conjunta entre a Delegacia de Polícia (DP) de São Gabriel da Palha e policiais militares da Força Tática e do Serviço de Inteligência do 2º Batalhão da Polícia Militar (BPM), resultou na prisão de um homem de 28 anos, foragido da Justiça do Estado do Rio de Janeiro. O indivíduo foi localizado em uma residência no bairro Aimorés, em São Gabriel da Palha.

Durante a operação, os policiais apreenderam um revólver calibre 32, um simulacro de arma de fogo, munições intactas calibre .380, uma balança de precisão, drogas ilícitas e um frasco contendo ácido bórico. No local, também foi apreendido um adolescente de 17 anos.

Leia também: Operação da PRF na BR-101 resulta na apreensão de veículos roubados

Na Delegacia, o suspeito foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, associação para o tráfico e por envolver um adolescente em atividade criminosa, circunstância que configura causa de aumento de pena prevista na legislação

“O homem já havia sido condenado no Rio de Janeiro, onde utilizava tornozeleira eletrônica. Contudo, ele teria rompido o dispositivo de monitoramento e fugido, deixando de cumprir a pena. Com isso, também foi dado cumprimento ao mandado de prisão que ele possuía em seu desfavor”, disse o titular da Delegacia de Polícia de São Gabriel da Palha, delegado Valdimar Chieppe. Após os procedimentos de praxe, o suspeito foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Domingos do Norte.

O adolescente apreendido assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (BOC) por ato infracional análogo aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Após a assinatura do termo por um responsável legal, ele foi reintegrado à família com o compromisso de se apresentar ao Ministério Público quando solicitado.