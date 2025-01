PRF apreende veículos roubados na BR-101 em Anchieta

Nesta terça-feira (28), a Polícia Rodoviária Federal recuperou, durante fiscalizações na BR-101, dois veículos com restrição de roubo.

De acordo com a PRF, a primeira recuperação aconteceu na manhã desta terça-feira (28), quando os agentes abordaram um veículo modelo VW/Saveiro no km 363 da rodovia, em Anchieta. Questionado, o condutor informou que recebeu o carro como pagamento de uma dívida na região de São Francisco de Itabapoana, no Rio de Janeiro; entretanto, não soube fornecer mais detalhes sobre a origem do veículo.

Leia também: PC apreende quantidade surpreendente de drogas em cidade do ES

Durante a inspeção, os policiais identificaram sinais de adulteração nos elementos de identificação do automóvel. Com base em outros sinais identificadores, a equipe confirmou que o veículo possuía registro de roubo/furto ocorrido em 18 de setembro de 2023, no município do Rio de Janeiro.

A segunda ocorrência foi registrada à noite, durante patrulhamento no km 270 da BR-101, na Serra. Um veículo modelo Toyota/Yaris foi visto com sinais que indicavam clonagem. O condutor foi parado pelos agentes e, na abordagem, constatou-se que o carro possuía registro de furto/roubo desde 2021, na cidade de Vila Velha.

Os veículos e seus condutores foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para a adoção das medidas legais cabíveis.