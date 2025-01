Forte temporal alaga ruas e assusta moradores em Muniz Freire

Na noite desta segunda-feira (27), um forte temporal causou grandes transtornos aos moradores da sede do município de Muniz Freire, no Caparaó capixaba.

Em vídeos enviados por internautas ao portal AQUINOTICIAS.COM é possível ver ruas que se transformaram em verdadeiras cachoeiras devido à força da enxurrada, que arrastou paralelepípedos e tudo o que encontrava pela frente.

Segundo informações de moradores que preferiram não se identificar, a rua mais afetada é a Lino Ribeiro Soares, que está praticamente intransitável devido às obras de um muro de contenção realizadas pela Prefeitura de Muniz Freire.

“Sempre quando chove é esse caos que estamos vivendo. A rua vira uma cachoeira e vai levando tudo o que tem pela frente. Depois que iniciaram essa obra, e não acabaram, a água desce tudo na nossa rua e acaba alagando as demais abaixo. Sem contar, as pedras que rolam. Já está difícil andar a pé pela rua”, disse uma moradora que não quis se identificar.

Segundo a Defesa Civil de Muniz Freire, o município registrou um alto índice pluviométrico de 57 mm entre os distritos de Itaici e o centro da cidade. “Em Piaçu, não choveu. Tivemos muitos raios e trovões; porém, fora a quantidade elevada de água que desceu pela Rua Lino Ribeiro Soares, não tivemos ocorrências”, disse Marcos Vinicius, agente da Defesa Civil municipal.

