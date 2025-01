Futebol capixaba em luto: jornalista esportivo morre aos 62 anos

A Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo (FES) anunciou o falecimento do jornalista João Bosco Rodrigues Buery, de 62 anos, na manhã deste sábado (25). Ele morreu em decorrência de problemas cardíacos.

João Bosco construiu uma carreira marcante no jornalismo capixaba, com passagens por diversos veículos de comunicação. Contudo, sua verdadeira paixão sempre foi o futebol. Como radialista, brilhou tanto nos gramados quanto nos estúdios, conquistando o respeito e a admiração de colegas e torcedores.

Em homenagem a sua memória, a FES determinou que fosse respeitado um minuto de silêncio em todos os jogos da 2ª rodada do Capixabão Superbet 2025.

A cerimônia de despedida será realizada neste domingo (26), na Capela Parque Paraíso, em Guarapari. O velório corresponde às 7h, e o sepultamento está marcado para como 11h no mesmo local.

Aos familiares, amigos e colegas de profissão, a FES expressa suas condolências, desejando força e união neste momento de profunda tristeza.