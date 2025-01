Galo é convocado a assumir vaga de vereador na Câmara de Cachoeiro

A partir da próxima semana a Câmara de Cachoeiro de Itapemirim terá nova composição. José Luiz Calegário, primeiro suplente do Partido Progressistas – PP, tomará posse para o mandato de vereador na segunda-feira (20).

Galo, como é mais conhecido, vai substituir a vereadora Renata Fiório, que se licenciou do mandato na Câmara para assumir a Secretaria Municipal de Saúde. A posse de Galo será realizada na segunda-feira (20), a partir das 9h30.

Nas eleições de 2024, Galo obteve 460 votos. Aos 66 anos, ele é casado, pai de três filhos e morador do bairro Aeroporto.

Comerciante há mais de 38 anos, o futuro vereador também é produtor rural em Pacotuba. Em 2016, foi candidato a vereador e, na ocasião, obteve 736 votos. Em 2020, não participou das eleições para apoiar Juninho Correa, vereador mais votado daquele pleito.

