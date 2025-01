“Gato”: empresa capixaba é flagrada furtando energia elétrica  

Um estabelecimento comercial localizado no bairro Santa Lúcia, em Vitória, foi alvo de uma inspeção nesta terça-feira (14) realizada por agentes da Polícia Civil e técnicos da EDP. No local, foi identificado pelos peritos uma violação no medidor e o consumo de energia de forma irregular, caracterizando furto de energia.

Após a constatação do crime, a Polícia Civil conduziu o responsável pela empresa de produtos hospitalares para a sede do Departamento de Investigações Criminais (Deic), onde foram adotadas as medidas cabíveis. Já os técnicos da EDP realizaram a regularização do medidor de energia.

O medidor de energia é um dispositivo utilizado para registrar a quantidade de energia elétrica consumida por uma residência, estabelecimento comercial ou indústria. Ele contabiliza o consumo de eletricidade em quilowatt-hora (kWh). Este equipamento é fundamental para que as empresas fornecedoras de energia possam calcular e cobrar o consumo de eletricidade dos seus clientes.

Crime

O furto de energia é crime, previsto no Artigo 155 do Código Penal Brasileiro: “Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: pena de reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa”. Além do processo criminal, o proprietário irá arcar, conforme a regra da Resolução ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), com a cobrança de toda energia não faturada durante o período da irregularidade, além do custo administrativo.

O furto de energia elétrica traz prejuízos a todos. Além de ser uma prática perigosa, as fraudes podem provocar sobrecarga na rede elétrica, com prejuízo para a população que sofre com a falta de fornecimento em suas residências e ruas ou, por exemplo, com danos aos equipamentos elétricos e ainda devido à queda na qualidade da energia.

Denuncie

Com intuito de coibir cada vez mais o furto de energia, a EDP pede que a população contribua denunciando as ligações irregulares. Para tanto, disponibiliza os canais de atendimento aos consumidores: pelo site www.edponline.com.br, aplicativo EDP Online, Agências de Atendimento presencial e a Central de Atendimento ao Cliente, no 0800 721 0707, que funcionam 24 horas e com ligação gratuita. O sigilo é total, e a inspeção realizada com a máxima urgência.