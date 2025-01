Genoa x Monza AO VIVO: onde assistir, horário e escalações

Nesta segunda-feira (27), às 16h45 (horário de Brasília), Genoa e Monza se enfrentam, em confronto válido pela 22ª rodada da Série A Italiana. Contudo, onde assistir Genoa x Monza ao vivo?

A partida, que será realizada no Estádio Luigi Ferraris, em Gênova, na Itália, contará com transmissão ao vivo e exclusiva do Disney+ (streaming).

Em seu último confronto, o Genoa perdeu para Roma, por 3 a 1. No atual momento, o clube italiano ocupa a 12ª colocação do Campeonato Italiano, com 23 pontos conquistados.

Já o Monza, lanterna da Série A Italiana, com apenas 13 pontos conquistados até o momento, vive uma situação delicada na competição, vindo de derrota para o Bologna, também por 3 a 1.

Prováveis escalações

Genoa: Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Zanoli, Thorsby, Miretti; Pinamonti.

Associazione Calcio Monza: Turati; D’Ambrosio, Izzo, Carboni, Kyriakopoulos; Ciurria, Bianco, Bondo, Akpa Akpro; Caprari, Maldini.

Ficha técnica de Genoa x Monza

Data: 27 de janeiro (segunda-feira)

27 de janeiro (segunda-feira) Hora: 16h45 (horário de Brasília)

16h45 (horário de Brasília) Local: Estádio Luigi Ferraris, em Gênova, Itália

Estádio Luigi Ferraris, em Gênova, Itália Onde assistir Genoa x Monza: Disney+ (streaming)

