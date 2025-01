Capixaba é convocada pela Confederação Brasileira de Ginástica

A ginasta capixaba Amanda Manente foi convocada pela Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) para integrar a seleção brasileira de conjunto juvenil de ginástica rítmica. Amanda treina no Centro de Treinamento da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) e começou na modalidade pelo projeto Campeões de Futuro, também da Sesport.

Na próxima segunda-feira (6), Amanda viaja para Aracaju-SE, onde participará de treinamentos com a seleção. A preparação tem como principal objetivo o Campeonato Mundial Juvenil de 2025 e outras competições importantes do calendário internacional, como o Gymnasiade e o Campeonato Pan-Americano.

Em dezembro, Amanda brilhou ao conquistar o título de campeã geral no Campeonato Sul-Americano, retornando para casa com seis medalhas: quatro de ouro, uma de prata e uma de bronze. Após a competição, ela participou do Estágio de Treinamento da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG). Em novembro, durante os Jogos da Juventude, realizados em João Pessoa, a atleta também se destacou ao conquistar duas medalhas de prata e uma de bronze.

Outra capixaba que inicia a temporada de 2025 com a seleção é Sofia Madeira, que é contemplada pelo programa Bolsa Atleta, da Sesport. A ginasta, que já fazia parte da seleção de conjunto adulto e foi uma das atletas que representou o Brasil na Olimpíada de Paris, renovou mais um ciclo com a equipe, de olho na Olimpíada de Los Angeles 2028.

Bolsa Atleta



O Bolsa Atleta tem como objetivo principal beneficiar atletas e paratletas de alto rendimento, com o auxílio financeiro mensal que deve ser utilizado para a manutenção dos resultados obtidos e da carreira esportiva do atleta no ano de recebimento do benefício.



Com um investimento de R$ 3,9 milhões, o edital 2024 atingiu o recorde de esportistas de alto rendimento selecionados, com 234 contemplados, 43 a mais do que no edital anterior. Serão pagos aos selecionados 12 parcelas mensais, conforme a categoria: estudantil (R$ 500), nacional (R$ 1.500), internacional (R$ 2 mil) e olímpico (R$ 4 mil).