Governo do Espírito Santo abre inscrições para o Nossa Bolsa 2025

A Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) abriu, nesta sexta-feira (3), as inscrições para mais uma edição do Programa Nossa Bolsa.

O programa oferece mil bolsas integrais para graduação, ou seja, com 100% das mensalidades dos cursos custeados pelo Governo do Estado. Os estudantes podem se inscrever até o fim do dia 17 de janeiro, pelo site www.fapes.es.gov.br/nossabolsa.

O candidato vai preencher seus dados pessoais e escolher qual curso, turno e instituição de ensino deseja concorrer a bolsa. A seleção será por meio da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) dos anos de 2020 a 2024. O interessado poderá optar por qual edição do Enem quer usar a nota na seletiva.

Existem bolsas disponíveis para os cursos de Medicina, Enfermagem, Pedagogia, Administração, Direito, Arquitetura e Urbanismo, Educação Física, Engenharias, Farmácia, Sistemas da Informação, Nutrição, Geografia, Publicidade e Propaganda, Jornalismo e muito mais. As 40 opções estão distribuídas em 29 instituições de ensino localizadas em 14 municípios capixabas.

Nossa Bolsa

O Nossa Bolsa 2025 é uma parceria da Fapes com a Secretaria da Educação (Sedu) e investe aproximadamente R$ 46 milhões para custear os cursos de graduação que duram, em média, cinco anos. O valor é proveniente do Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia (Funcitec) e da Sedu.

“Oportunidade para realizar a primeira graduação. Estamos dando um destaque especial nesse edital a formações nas áreas de Tecnologia, Engenharia e Saúde. De maneira geral, o potencial das vagas em cursos de alta empregabilidade”, destacou o diretor-geral da Fapes, Rodrigo Varejão.

Para o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas, o Nossa Bolsa reafirma o compromisso do Governo do Estado com a inclusão e o desenvolvimento social por meio do conhecimento.

“Este programa transforma vidas ao oferecer oportunidades de acesso ao Ensino Superior para aqueles que não teriam condições de custear seus estudos. Estamos ampliando horizontes e construindo um futuro melhor, com mais qualificação e igualdade de oportunidades aos capixabas”, pontuou o secretário.

Sonho realizado por meio do Programa

Formada recentemente em Ciências Biológicas, pela UniSales, Mayara de Souza, de 29 anos, moradora de Aparecida, em Cariacica, conta que se inscreveu no programa Nossa Bolsa porque tinha o sonho de fazer um curso superior, mas não tinha condições de custear.

“Eu tentei por oito anos ingressar no Ensino Superior por várias outras formas. Mas todas as vezes que eu conseguia uma bolsa, ela não era 100% e, devido a minha condição financeira, eu não tinha como pagar nem parte da bolsa. Até que consegui estudar pelo Nossa Bolsa”, explicou.

Ela também ressaltou que o programa lhe deu a oportunidade de viver experiências importantes. “Pude vivenciar coisas que não imaginei um dia poder passar. Participei, por exemplo, três vezes de eventos de Inovação do Estado como expositora”, finalizou.

Formado no curso que almejava

Foi também por meio do Nossa Bolsa que Estevão Garcia Leopoldino, de 22 anos, conseguiu se formar no curso que sempre quis: Publicidade e Propaganda. Após concluir o Ensino Superior na Faesa, ele destaca a importância do programa para tantos jovens capixabas que desejam melhorar suas vidas através do estudo.

“Se não fosse pelo Nossa Bolsa, eu e minha família não teríamos condições financeiras de pagar minha faculdade. Me formei e hoje atuo como produtor e diretor em um estúdio de podcasts”, relatou Garcia.

Percentual de cotas

Fortalecendo ainda mais o seu caráter social, o Programa Nossa Bolsa distribui um percentual de suas vagas da seguinte forma:

20% (vinte por cento) das bolsas serão destinadas, preferencialmente, a estudantes afrodescendentes que se autodeclaram no ato da inscrição à bolsa.

20% (vinte por cento) das bolsas serão destinadas, preferencialmente, aos beneficiários do Programa Estado Presente em Defesa da Vida que são alunos pertencentes às áreas de alta vulnerabilidade social, com baixa renda e marcadas por altos índices de violência, especialmente contra os jovens, conforme ANEXO II.

3% (três por cento) das bolsas serão destinadas, preferencialmente, aos egressos do sistema prisional do Espírito Santo, atendidos pelo Escritório Social da Secretaria da Justiça – SEJUS

Como é a seleção pela nota do Enem?

O interessado pode escolher qual nota do Enem, entre 2020 a 2024, quer usar na seletiva. E, de acordo com o edital, a seleção será feita pela média global de 450 pontos nas provas objetivas e na redação. Além da média global, o estudante deve ter tido nota mínima de 400 pontos na redação.

Quem pode concorrer às bolsas?

O candidato deve ter realizado uma das provas do Enem referentes aos anos de 2020 a 2024 e ter renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio.

O processo seletivo do Nossa Bolsa prioriza o ingresso de pessoas que moram em bairros com alto índice de vulnerabilidade social e de quem se autodeclara afrodescendente no ato da inscrição. Por isso, é preciso informar o Código de Endereçamento Postal (CEP) para verificar se o candidato está em um bairro atendido pelo Programa Estado Presente em Defesa da Vida.

De acordo com o edital de seleção, somente poderá participar do Nossa Bolsa 2025 o estudante que atender a uma das condições a seguir:

Ter cursado todo o Ensino Médio em escola pública localizada no Espírito Santo;

Ter cursado completamente o Ensino Médio em instituição privada, na condição de bolsista integral da respectiva instituição localizada no Espírito Santo;

Ter cursado o Ensino Médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada, na condição de bolsista integral da respectiva instituição localizada no Espírito Santo;

Ter concluído curso técnico em um dos Centros Estaduais de Educação Técnica (CEET) no Espírito Santo;

Ter cursado o Ensino Médio e/ou Curso Técnico nas Escolas do Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo.

Não podem concorrer a uma das bolsas os estudantes que:

Já tenham sido beneficiários do Programa Nossa Bolsa;

Já tenham concluído qualquer curso de graduação.

O que é o Programa Nossa Bolsa?

O Programa Nossa Bolsa concede bolsas em cursos de graduação ofertados por instituições privadas e é destinado aos capixabas que concluíram o Ensino Médio em escolas da Rede Pública de Ensino ou em escolas privadas, na condição de bolsistas integrais. O Programa integra o eixo Ensino Superior, do Sistema Universidade do Espírito Santo – UniversidadES.

Serviço:

Programa Nossa Bolsa 2025

Edital Fapes 18/2024 – Nossa Bolsa 2025: clique aqui e acesse o edital

Inscrições de 03/01 a 17/01, por meio do site: https://online.nossabolsa.es.gov.br/candidato

Dúvidas? E-mail: [email protected] ou no WhatsApp (27) 99824-6168 (respostas apenas em dias úteis no período de 09 às 18 horas)