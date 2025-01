Governo do Estado institui Semana Estadual do Campo Limpo

O governador do Estado, Renato Casagrande, acaba de instituir a Semana Estadual do Campo Limpo, por meio da Lei nº 12.323, de 23 de dezembro de 2024.

A partir de 2025, na terceira semana de agosto de cada ano, vão acontecer ações para conscientizar produtores rurais, trabalhadores e a sociedade capixaba sobre a importância da destinação correta de embalagens vazias de defensivos agrícolas, fertilizantes e outros produtos utilizados na agricultura, para prevenir danos ao meio ambiente e a saúde dos produtores rurais.



A Semana Estadual do Campo Limpo foi proposta pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf), por meio da Gerência de Defesa e Inspeção Vegetal, que realiza ações de fiscalização nos comércios e lavouras. De acordo com o diretor técnico do Idaf, Eduardo Chagas, caberá ao órgão a coordenação das ações relacionadas à Semana Estadual do Campo Limpo.

Mais melhorias

“Para o pleno efeito das ações, o Idaf deve buscar parcerias com demais órgãos e entidades ligados ao setor agrícola, nos âmbitos municipal, estadual e nacional, bem como com o setor produtivo. Recentemente, assinamos um acordo de cooperação técnica com a Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas e Veterinários (Andav), que representa 3.602 associados (distribuidoras de insumos agrícolas e veterinários) em todo Brasil, marcando o apoio do poder público aos agricultores, no desafio de aumentar o retorno das embalagens de agrotóxicos à origem, como prevê a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Nesta ação, a Andav será um grande parceiro”, disse Chagas.



O diretor geral do Idaf, Leonardo Monteiro, explica que o órgão pretende, com as entidades parceiras do setor público e privado, organizar campanhas de coleta de embalagens vazias, realizar palestras e treinamentos sobre a destinação correta, além de criar materiais educativos para produtores rurais.

“Descartar embalagens de agrotóxicos corretamente é crucial para prevenir a contaminação do solo, da água e do ar, proteger a biodiversidade, degradação do solo e mitigar os impactos climáticos, além de evitar riscos à saúde dos seres humanos. Estamos bem à frente de outros estados, criando uma semana inteira com uma programação de conscientização, em vez de apenas um dia, porque entendemos a importância desta ação educativa. O nosso objetivo é proteger o meio ambiente e a saúde dos produtores rurais”, esclareceu.