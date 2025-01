Grammy 2025: onde assistir ao vivo; lista de indicados

O Grammy 2025, a maior premiação da música, será realizado neste domingo (2).

Sabrina Carpenter, Billie Eilish e Shakira são algumas das apresentações que prometem agitar a premiação. Mas, onde assistir o Grammy 2025?

Leia também: Oscar 2025: ‘Ainda Estou Aqui’ volta ao topo das bilheterias no Brasil

Considerado o “Oscar da música”, o Grammy vai acontecer na Crypto.com Arena, local que também sedia jogos da NBA e da NHL, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Quem quiser acompanhar a cerimônia de premiação, a transmissão, no Brasil, será pelo canal TNT e pelo streaming Max, a partir das 21h15.

No Grammy 2025, a artista com maior número de indicações é Beyoncé, que concorre em 11 categorias. A cantora estadunidense conta quase 90 indicações, ao toda, o que a torna recordista na premiação.

Neste ano, Beyoncé concorre, dentre outras, a premiação de melhor álbum; prêmio que a cantora nunca conquistou.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui