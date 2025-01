Grave acidente causa transtornos na BR-101

Uma van e um carro de passeio se envolveram em um grave acidente no km 382 da BR-101, em Rio Novo Sul, próximo a Capim Angola, na tarde desta quarta-feira (29).

De acordo com a concessionária que administra a via, a Eco-101, os veículos colidiram de frente. Entretanto, apesar do susto, os envolvidos tiveram apenas ferimentos leves.