Suspeitos invadem e furtam objetos de escola em Ibatiba

Uma instituição de ensino foi furtada na localidade de Santa Clara, em Ibatiba. A Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência na manhã desta quarta-feira (29).

De acordo com informações da Polícia Militar, a diretora da escola relatou que chegou ao local pela manhã e percebeu que haviam sumido seis televisores de 43 polegadas da marca Semp Toshiba e uma caixa de som. Entretanto, ela não soube informar a data exata do furto.

A PM informou que não havia sinais de arrombamento; entretanto, a instituição está passando por reformas. O encarregado pela obra informou que, atualmente, há oito pessoas trabalhando no local, sendo seis residentes de outro estado e dois moradores da região, os quais possuem acesso à escola.

