Grêmio x Corinthians: quem encara o São Paulo na final da Copinha?

O segundo finalista da Copa São Paulo de Futebol Jr será conhecido nesta quarta (22). Grêmio e Corinthians duelam a partir das 17h, na Arena Barueri, em São Paulo, em busca de uma vaga para disputar o título.

O Timão, maior campeão da Copinha, quer ampliar o número de títulos, alcançando o 12º troféu. Já o Grêmio, se passar, poderá disputar a conquista inédita.

Leia também: Veja como o Tricolor Paulista garantiu vaga na final da Copinha

O vencedor do confronto vai encarar o São Paulo, que passou do Criciúma, por 2 a 1.

Quem quiser acompanhar a partida, a transmissão será no Sportv.

Data e horário: quarta-feira (22), às 17h

Local: Arena Barueri (SP)

Onde assistir: Sportv

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui