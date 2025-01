Veja como o Tricolor Paulista garantiu vaga na final da Copinha

Deu São Paulo na primeira semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025. O Tricolor Paulista venceu o Criciúma de virada, por 2 a 1, com dois gols de pênaltis, no fim da partida.

A partida foi cheia de emoção e com disputa desde o apito inicial. O Tigre saiu na frente, na primeira etapa, e o goleiro da equipe ainda fez boas defesas. Contudo, no segundo tempo, o São Paulo, depois de pressionar muito, conseguiu chegar aos gols.

Com a vaga assegurada, o Tricolor Paulista segue em busca do pentacampeonato. Agora, a equipe aguarda o vencedor do confronto entre Corinthians e Grêmio, que acontece nesta quarta (22), às 17h.