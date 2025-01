Guaçuí: nova gestão expõe frota sucateada deixada por ex-prefeito

O prefeito de Guaçuí, Vagner Rodrigues (PP), fez uma exposição pública da frota de veículos deixada pela gestão do ex-prefeito Jauhar Marcos (Podemos), derrotado nas últimas eleições realizadas em 2024.

Na exposição é possível ver tratores, veículos convencionais e caminhões, que poderiam estar sendo usados para prestação de serviços à população, completamente sucateados e sem condições de uso.

LEIA TAMBÉM: Iúna realiza limpeza de containers utilizados na coleta de resíduos

“A exposição pública dos veículos sucateados, batidos e sem condições de uso em frente à prefeitura não é apenas uma medida de transparência, mas uma ação estratégica e necessária para assegurar uma gestão pública responsável, eficiente e ética. Essa iniciativa está solidamente respaldada pelos princípios constitucionais da moralidade, transparência, eficiência e pelo dever de zelo com o patrimônio público”, afirmou Vagner por meio da sua conta oficial no Instagram.

Respeito à população

No texto, ele ainda explica que ao tornar visível o estado crítico da frota municipal, incluindo tratores, caminhões e veículos de serviço, a gestão demonstra respeito à população, que é a verdadeira proprietária desses bens.

“Ocultar essa realidade seria compactuar com a omissão e perpetuar práticas que prejudicam a qualidade dos serviços públicos. Mostrar essa situação é um ato de coragem e respeito, pois coloca a verdade acima de qualquer interesse político, permitindo que a sociedade compreenda as limitações enfrentadas pela administração”, afirma o chefe do Poder Executivo municipal guaçuiense.

Diagnóstico público

O diagnóstico público justifica decisões que poderão ser tomadas pela Prefeitura de Guaçuí. Segundo Vagner Rodrigues, será possível planejar medidas como a recuperação de veículos, a substituição por novos equipamentos ou até mesmo o leilão de bens inservíveis.

“Assim, a população entende que qualquer investimento será feito com responsabilidade, sem desperdícios, e com o objetivo de melhorar a prestação de serviços essenciais”, explicou.