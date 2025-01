Guarda Municipal recupera caminhão com alerta de furto em Cachoeiro

A Guarda Municipal de Cachoeiro de Itapemirim recuperou, na tarde desta quinta-feira (16), um veículo Ford F4000 com restrição de roubo e furto.

Segundo relatos da guarnição que atendeu a ocorrência, o veículo teria sido furtado na rua Tupinambas, por volta das 23h, de quarta-feira (15).

A recuperação do veículo se deu após o sistema de Vídeo Monitoramento da Prefeitura de Cachoeiro identificar o veículo com restrição estacionado próximo à fábrica de Pios.

O veículo baú foi entregue ao proprietário, com as orientações de se apresentar na 7ª Regional de Cachoeiro para as providências cabíveis.