Adolescente é flagrado comercializando drogas no Sul do ES

Um adolescente, de 17 anos, foi apreendido no bairro Alto Niterói, em Atílio Vivacqua, na manhã desta quinta-feira (16).

O adolescente foi abordado por militares após denúncia de que estaria comercializando entorpecentes em via pública. No local, os militares encontram o suspeito fumando substância análoga a maconha próximo a crianças que brincavam no local.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), com o adolescente foram encontrados cinco papelotes com substância análoga à cocaína e dois papelotes com substância análoga à crack, além de R$ 52 em espécie.

O jovem foi encaminhado para o Departamento de Polícia de Cachoeiro de Itapemirim.