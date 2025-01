Heat x Pacers AO VIVO: horário e onde assistir partida da NBA

Nesta quinta-feira (2), às 21h30 (horário de Brasília), Miami Heat e Indiana Pacers se enfrentam, em confronto válido pela temporada 2024/2025 da NBA. Contudo, onde assistir Heat x Pacers ao vivo?

A partida, que será realizada no Kaseya Center, em Miami, na Flórida, contará com transmissão do NBA League Pass (streaming).

O Miami Heat chega para o confronto embalado, após emplacar duas vitórias seguidas, contra o Houston Rockets, por 104 a 100, e New Orleans Pelicans, por 119 a 108.

Já o Indiana Pacers, não vive o melhor momento na competição, e continua buscando consistência nesta temporada da NBA. Em seu último confronto, o Pacers foi derrotado pelo Milwaukee Bucks, por 120 a 112.

Prováveis escalações

Miami Heat: Kyle Lowry (armador), Tyler Herro (ala-armador), Jimmy Butler (ala), Kevin Love (ala-pivô) e Bam Adebayo (pivô).

Indiana Pacers: Tyrese Haliburton (armador), Buddy Hield (ala-armador), Bennedict Mathurin (ala), Obi Toppin (ala-pivô) e Myles Turner (pivô).

Ficha técnica de Heat x Pacers

Data: 2 de janeiro (quinta-feira)

Hora: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Kaseya Center, em Miami, na Flórida

Onde assistir: NBA League Pass (streaming)

