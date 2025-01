Himaba realiza 1ª Caminhada Janeiro Branco neste sábado (25)

Neste sábado (25), o Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba) realizará a 1ª Caminhada Himaba Janeiro Branco, ação voltada para conscientização dos cuidados para a saúde mental.

A concentração está marcada para as 6 horas, sendo o ponto de encontro na entrada do Morro do Moreno, em Vila Velha. A ação, promovida pelo Himaba, promete reunir colaboradores e parceiros para subirem um dos pontos turísticos mais conhecidos do Estado.

O mês de janeiro é dedicado à promoção da saúde mental e emocional, no conhecido “Janeiro Branco”. A ação se fará um momento importante para refletir sobre a preservação de uma mente saudável, como explica o coordenador do setor de Psiquiatria do Himaba, Rafael Mazzini: “Uma boa saúde mental ajuda nas relações, na modulação do nosso humor, na qualidade de sono, disposição e até mesmo para a saúde física.”

A subida ao Morro do Moreno ocorrerá a partir das 6h30. Para o diretor-geral da unidade, Claudio Amorim, é um evento que destaca a importância da humanização do hospital. “Ações como esta são o resultado da nossa estratégia pautada em promover um ambiente hospitalar mais humanizado e eficiente para pacientes, familiares, colaboradores e a comunidade, que dependem do Sistema Único de Saúde e agora encontram um hospital cada vez melhor”, disse Amorim.

Serviço:

1ª Caminhada Himaba Janeiro Branco

Data: 25/01 (sábado)

Concentração: 06h

Subida: 06h30

Ponto de Encontro: Entrada do Morro do Moreno

Endereço: R. Xavantes, 1079 – Praia da Costa, Vila Velha.