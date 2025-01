Homem agride mãe e ex-companheira em Piúma

Duas mulheres foram agredidas por um homem, na madrugada desta quarta-feira (15), no bairro Jardim Maily, no município de Piúma.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito, de 30 anos, foi conduzido à Delegacia Regional de Itapemirim.

LEIA TAMBÉM: Alfredo Chaves convoca aprovados no Concurso Público 2023

Ele “foi autuado em flagrante por ameaça (2x) e lesão corporal qualificada, ambos na forma da Lei Maria da Penha. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional”, disse a polícia por meio de nota.

As informações apontam que as mulheres vítimas do agressor foram sua mãe e a sua ex-companheira. O crime teria sido cometido por que o suspeito não aceitou o fim do relacionamento.

Segundo a Polícia Militar, uma guarnição foi enviada ao local, onde encontraram um homem sendo imobilizado pelo pai e uma mulher.

“Ela disse que está separada do indivíduo, mas ele não aceita a separação e, por causa de uma discussão, chamou os pais do homem. Segundo a mulher, nesse momento, o ex-companheiro começou a agredir e a ameaçar a todos que estavam na casa, inclusive a mãe dele”, informou a PM por meio de nota.

A guarnição também foi informada sobre a existência de uma arma de fogo na residência, registrada em nome do suspeito. A pistola calibre 9mm, junto com mais três carregadores com sete munições, foi localizada em cima do armário da cozinha.