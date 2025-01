Homem com 8 nomes diferentes é preso em agência do INSS em Cachoeiro

Um homem foi preso em flagrante, na tarde desta quarta-feira (29), utilizando documentos falsos no interior da agência do INSS, em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo a Polícia Federal, a Polícia Civil se dirigiu até a agência e encontrou o suspeito, portando documentos falsos, além de um aparelho celular.

Leia também: Homem é preso em flagrante por transporte ilegal de armas no ES

Durante a ação, ainda, foram apreendidos diversos outros documentos que demonstram a utilização de, pelo menos, oito nomes diferentes. Com tais documentos, o suspeito deu entrada em diversos benefícios no INSS, causando enorme prejuízo aos cofres públicos.

O homem foi conduzido à Delegacia da Polícia Federal e, após lavrado o auto de prisão em flagrante, foi encaminhado ao sistema prisional. Os documentos falsos serão enviados para análise da perícia da Polícia Federal.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui