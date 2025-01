Homem é preso em flagrante por transporte ilegal de armas no ES

Um despachante de armas foi preso em flagrante na tarde desta quarta-feira (29), no município da Serra, durante uma operação da FICCO. A ação contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal.

Com o homem, os policiais encontraram uma pistola calibre .380 e cerca de 780 munições de diversos calibres. Ele transportava o material de forma ilegal.

A operação ocorreu após uma denúncia recebida pela FICCO, informando sobre um suspeito que se apresentava como despachante de armas para fornecer armas de fogo e munições ilegalmente a compradores do interior do Espírito Santo.

A denúncia foi compartilhada com o setor de Inteligência da PRF, resultando, após um trabalho em conjunto, na abordagem e prisão em flagrante de um homem cuja identidade foi mantida em sigilo.

