Homem é brutalmente agredido e tem pertences roubados no Sul do ES

Um homem foi brutalmente agredido em um bar no bairro Centro, no município de Irupi, na noite desta terça-feira (28).

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima informou que estava sentada no bar quando três homens chegaram ao local e começaram a agredi-la. Ele contou à polícia que um dos agressores o acusou de ter feito uma denúncia sobre o tráfico de drogas.

Após as agressões, os homens levaram o aparelho celular da vítima e uma caixa de som que estava no interior de um veículo. Até o momento ninguém foi preso.

