Homens encontrados mortos dentro de casa no ES: PC investiga o caso

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) investiga a morte de dois homens em Córrego da Sapucaia, zona rural de Barra de São Francisco. Neste sábado (4), o órgão informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Regional de Barra de São Francisco e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.

Os corpos das vítimas foram encontrados em estado de decomposição dentro de uma casa em um sítio na última quarta-feira (1). Em depoimento à Polícia Militar (PMES), um homem, que disse ser o dono da propriedade onde fica a residência, relatou que uma das vítimas pode ser o seu inquilino.

“O proprietário relatou que não via a vítima desde o último sábado (27) e que, ao passar próximo a residência, viu a porta aberta e sentiu o mau cheiro forte. Ao se aproximar, encontrou os corpos. A guarnição observou sinais de violência nos dois cadáveres. A perícia foi acionada. Uma espingarda artesanal foi localizada em um dos quartos e foi apreendida”, informou a PM por meio de nota.

Segundo a Polícia Civil, os corpos das vítimas foram encaminhados para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Colatina, onde passarão pelo processo de necropsia. Posteriormente, serão liberados para os familiares.

