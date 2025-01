Homens tentam retirar veículos no Detran de Cachoeiro e acabam presos

A Polícia Civil (PC) realizou a prisão em flagrante de dois integrantes de uma organização criminosa que atua no estado para retirar veículos apreendidos em pátios credenciados pelo Departamento de Trânsito (Detran) utilizando documentos falsificados.

Leia também: Policiais apreendem grande quantidade de “skunk” em Cachoeiro

A operação foi deflagrada após informações de irregularidades no pátio BR Estadia, em Cachoeiro de Itapemirim, onde um dos presos tentou retirar um veículo utilizando uma procuração falsificada. A autenticidade do documento foi contestada e confirmada como fraudulenta pelo cartório de origem. Durante a investigação, também foi constatado que os indivíduos faziam parte de um esquema criminoso estruturado para fraudar a retirada de veículos apreendidos.

Os presos, de 23 e 25 anos, foram autuados pelos crimes previstos no Art. 304 (uso de documento falso) e Art. 297 (falsificação de documento público), ambos do Código Penal brasileiro, sendo encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui