Hospital Evangélico de Cachoeiro anuncia diversas vagas de emprego

O Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (Heci) começou a semana anunciando oportunidades de emprego com contratação imediata para diversos cargos.

Leia também: Estado abre oportunidades para professor em letramento matemático

As vagas disponíveis incluem enfermeiros, técnicos de enfermagem, motorista, farmacêuticos e auxiliar de engenharia clínica. As vagas também são destinadas a pessoas com deficiência (PCD).

Os interessados em participar do processo seletivo devem se cadastrar diretamente no site oficial do hospital: www.heci.com.br.

Requisitos:

Enfermeiro (a): Ensino superior completo e registro ativo no Conselho, disponibilidade de horário.

Técnico de Enfermagem: Curso técnico completo e registro ativo no Conselho, domínio básico em informática.

Farmacêutico: Ensino superior completo e registro ativo no Conselho, disponibilidade de horário. Diferencial: experiência anterior na função.

Auxiliar de Engenharia Clínica: Ensino médio completo, noções básicas de informática e eletricidade.

Motorista: Habilitação Categoria D, curso de condutor de veículos de Emergência.

Benefícios:

Plano odontológico

Alimentação na empresa

Gympass (Wellhub)