Hospital Evangélico de Cachoeiro registra aumento de doação de órgãos

O Hospital Evangélico de Cachoeiro (Heci) referência na saúde do Espírito Santo, registrou um aumento de 400% nas doações de órgãos e tecidos em 2024, se comparado a 2023. Isso significa que mais vidas puderam ser salvas.

O HECI é referência em captação de córneas no sul do estado, somente em 2024 foram captados, 61 (sessenta e um) órgãos/tecidos, sendo 43 (quarenta e três) somente de córneas, 6 figados, 12 rins.

“Notamos que a população está mais esclarecida sobre o assunto, hoje se fala mais sobre a doação de órgãos. Outro fator que podemos destacar é o acolhimento da equipe multidisciplinar no HECI aos pacientes e familiares desde a sua entrada no hospital até a sua saída. Temos uma equipe de médicos, enfermeiros, assistentes sociais e psicólogos capacitados e preparados para acolher e esclarecer as dúvidas das famílias sobre doação de órgãos e tecidos´´, ressalta Cristiane Bittencourt, enfermeira coordenadora da Comissão Intra-hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (CIHDOTT/HECI).

Todos os anos, o Hospital Evangélico de Cachoeiro reforça a importância da doação de órgãos com a campanha “Setembro Verde”. Em 2024, o impacto foi ainda maior: 300 agentes comunitários de saúde foram capacitados, levando informação e conscientização para toda a comunidade.

De acordo com dados do Sistema Nacional de Transplantes (SNT) do Ministério da Saúde, do Governo Federal, apenas 320 transplantes de córneas foram realizadas em 2024 no estado, mas 1.367 pessoas aguardam por transplante de córneas no Espírito Santo. A lista de espera é gerenciada pela Central de Transplantes do Estado, que assegura a gestão ética e transparente do processo, garantindo a distribuição justa e eficiente dos órgãos.

A participação da família é fundamental nesse processo. “Mesmo enfrentando um momento de perda e dor, os familiares conseguem transformar a tristeza em um gesto de amor e solidariedade, permitindo que outras vidas sejam salvas com a doação de órgãos,” completa Cristiane Bittencourt.

Ela acrescenta que todos os procedimentos são realizados com total segurança para garantir que os órgãos cheguem a tempo ao paciente que será transplantado.

A doação de órgãos é importante para aqueles que estão na fila de espera, possibilitando a continuidade da vida. A doação é um ato de amor. Seja um doador de órgãos. Comunique sua família.