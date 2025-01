Alegre alerta população sobre os atendimentos para arboviroses

A Prefeitura de Alegre, por meio da Secretaria Executiva de Saúde (SESA), informou, através das redes sociais sobre a atual situação do Pronto Socorro Municipal.

Veja abaixo o que o alerta diz:

“Estamos enfrentando um momento delicado, com grande número de atendimentos relacionados a casos de dengue e outras arboviroses, como Zika, Chikungunya e Oropouche, o que tem gerado superlotação.

Pedimos a colaboração da população para buscar atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (ESF) para casos não urgentes, deixando o Pronto Socorro para situações de urgência e emergência.

