Abordagem da PM termina com prisão em cidade do Sul do ES

Um homem foi preso pela Polícia Militar nesta quinta-feira (30), no Morro Antônio Martins, em Guaçuí, pelo crime de tráfico de drogas.

De acordo com os militares, o homem foi flagrado retirando uma sacola do bolso e a descartando sobre o portão de uma residência. Durante a abordagem, foram encontrados com ele uma pedra de crack, R$ 225,00 e uma máquina de cartão.

Os policiais realizaram buscas e encontraram também dois papelotes de cocaína, uma porção média de maconha e seis buchas da mesma droga.

Diante do flagrante, o suspeito, que já possuía passagem por tráfico de entorpecentes, recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 6ª Delegacia Regional de Alegre.