Idoso é preso por porte ilegal de arma de fogo na BR-101, no ES

Na tarde desta quarta-feira (29), por volta das 13h, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem de 64 anos, por porte ilegal de arma de fogo e munições, de uso permitido.

Leia também: Grave acidente causa transtornos na BR-101

A ocorrência ocorreu no km 244 da BR-101, na Serra, durante um abordagem de rotina da PRF. Na ocasião, um veículo Volkswagen Saveiro foi abordado e, durante a vistoria realizada no interior do carro, os policiais encontraram uma pistola PT 938 calibre 380, da marca Taurus e também, 780 munições de vários outros calibres.