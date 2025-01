Iniciativas digitais: saúde capixaba avança para fortalecimento do SUS

O mundo digital está cada vez mais presente no dia a dia do Sistema Único de Saúde (SUS) capixaba. As iniciativas digitais e tecnológicas vêm sendo utilizadas com diferentes estratégias, com o objetivo de garantir o acesso aos serviços e a continuidade do cuidado aos usuários.

Entre as iniciativas implementadas ao longo do último ano e que seguem em desenvolvimento em 2025, estão o Portal Integra Saúde Capixaba, a Inteligência Artificial (IA) e novos sistemas de informação para a gestão hospitalar.

“No ano passado iniciamos o uso da Inteligência Artificial nas Farmácias Cidadãs para a melhoria da prestação de serviço das nossas unidades e queremos ampliar o uso da tecnologia, em especial da IA, também para as unidades de atendimento hospitalar. É uma determinação do nosso governador Renato Casagrande. Então, ao longo deste ano, vamos observar esse trabalho iniciado para realizarmos os ajustes necessários e fazer gradativamente a ampliação do uso da tecnologia que vai nos ajudar a ganhar eficiência e melhorar a qualidade do serviço para o cidadão”, destacou o secretário de Estado da Saúde, Tyago Hoffmann.

De acordo com o gerente de Tecnologia de Informação da Sesa, Marcio Merçon, essas iniciativas vêm avançando e se modernizando, com destaque especial aos sistemas de informação. “O que nos auxilia avançar principalmente na questão do prontuário do paciente e ter um processo de trabalho melhor também”, destacou.

Em relação aos sistemas, o gerente pontuou o início da implementação do sistema de gestão hospitalar AGHUse, em dezembro passado, e que tem a Unidade Integrada Jerônimo Monteiro como serviço-piloto. Ainda segundo o gerente Marcio Merçon, ao longo de 2025, outras cinco unidades hospitalares geridas pela Sesa receberão o novo sistema.

“Os hospitais da rede que até então não tinham sistemas darão início ao uso do AGHUse e juntam às demais unidades que já trabalham com o sistema MV. É um ganho muito importante, pois passamos a ter o dado de forma eletrônica do paciente, que, por meio da nossa plataforma de integração, utilizando padrões de interoperabilidade, passa a compor a nossa Rede Estadual de Dados em Saúde (REDS)”, explicou Merçon.

A interoperabilidade é a palavra da vez e que guia muitas das ações de iniciativas digitais desenvolvidas, como a REDS, que passou a atuar em novembro concomitante ao Integra Saúde Capixaba. O Integra é uma plataforma de integração e qualificação de dados de saúde em nível estadual, na qual o cidadão poderá acompanhar e monitorar seu próprio histórico de saúde no SUS.

“A interoperabilidade é a capacidade de sistemas se comunicarem com outros sistemas, por meio de padrões de compartilhamento de dados. A REDS tem a capacidade de fazer esse processo cujas informações podem ser acessadas pelo usuário na plataforma do Integra. Com o novo sistema e operação, mais dados e informações poderão ser colocados à disposição da sociedade”, pontuou Marcio Merçon.

Ainda com o Integra, que receberá novas atualizações ao longo deste ano, a plataforma tem permitido o avanço em relação às informações geradas pelos pacientes no SUS, possibilitando aos cidadãos o acesso aos dados e acompanhamento de serviços, como consultas, exames, medicamentos, cirurgias eletivas.

O uso da IA já é uma realidade

Em relação ao uso de Inteligência Artificial, Merçon ressaltou que a Sesa está na fase inicial de implementação dos projetos e dos resultados. Segundo ele, a IA na saúde é utilizada como forma de automatizar os processos internos, em setores, como o de Mandados Judiciais e na Gerência de Assistência Farmacêutica (GEAF). Um exemplo do uso da IA é o serviço de atendimento aos usuários, por meio do aplicativo de mensagem, o WhatsApp, iniciado em dezembro passado.

“Temos uma das frentes do uso da Inteligência Artificial, que é um projeto-piloto para o atendimento aos usuários das Farmácias Cidadãs no Estado e com projetos de podermos avançar em outros serviços ofertados pelo SUS também”, salientou o gerente de Tecnologia da Sesa.

Modernização do parque tecnológico da Sesa

O ano de 2024 deu continuidade também no processo de modernização e ampliação da conectividade do parque tecnológico que compõe a Secretaria da Saúde, Sesa. No último ano, foram adquiridos novos 2.500 computadores para a troca dos equipamentos antigos, por parte da Gerência de Tecnologia de Informação e que foram distribuídos entre a unidade central, as superintendências e hospitais da Rede Estadual.

Além dos computadores, a infraestrutura da Sesa também recebeu novos cabeamentos junto à expansão da rede sem fio de WI-FI.