Inscrição para fornecer produtos para merenda termina na segunda, 20

Os produtores e empreendedores familiares rurais do Espírito Santo têm até a próxima segunda-feira (20), às 11 horas da manhã, para submeter propostas no Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae). Os agricultores e as organizações representantes devem apresentar os documentos de habilitação e o projeto de venda por meio do Sistema E-Docs.

