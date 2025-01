Inscrições para vagas de maquinistas no ES são prorrogadas

Os interessados em concorrer a uma das cerca de 50 vagas para maquinistas em diversos municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo, oferecidas pela VLI – companhia de soluções logísticas que opera ferrovias, portos e terminais –, terão um prazo a mais para se inscreverem.

Agora o processo seletivo para estas oportunidades segue até o próximo domingo (02/02). As vagas são para as cidades de Santa Bárbara e Nova Era, em Minas Gerais, bem como Vitória e Aracruz, no Espírito Santo, todas localizadas no Corredor Leste da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA). Os candidatos devem ter experiência no exercício da função e a inscrição pode ser feita pela página de carreira da empresa.

Os novos colaboradores terão como benefícios vale-refeição e vale-alimentação; vale-transporte ou ônibus fretado (dependendo da localização em que irá trabalhar); assistência médica e odontológica; plano de previdência complementar; participação nos lucros e resultados; Wellhub (plataforma de academias, com foco em sua saúde e bem-estar); desenvolvimento profissional (por meio da Universidade Corporativa); cesta de Natal; auxílio-creche ou auxílio-babá para mulheres; além de uma rede de descontos em várias lojas, restaurantes, salões e outros.

Segundo a supervisora de Atração e Seleção da VLI, Tatiana Crepalde, a VLI fomenta a diversidade no seu quadro de empregados, estimulando o ingresso de mulheres, pessoas negras e com deficiência (PCDs). “Valorizamos a diversidade, bem como um ambiente seguro de trabalho. O profissional que faz parte da VLI encontra um ambiente que privilegia a segurança, com foco no cliente e entrega de resultados de excelência”, finaliza.

Confira a seguir os requisitos das vagas:

Maquinistas e maquinistas I

Ensino médio completo;

Experiência como maquinista de viagem;

Conhecimento básico de manobra;

Conhecimento em OBC, RDC e afins;

Disponibilidade para trabalhar em escala de 6×2;

Disponibilidade de viagens;

Residir em uma das unidades de contratação do processo.

Corredor Leste da FCA

Localizado em uma região altamente competitiva, o Corredor Leste da Ferrovia Centro-Atlântica atende à demanda da indústria siderúrgica, da exportação de grãos pelo Complexo de Tubarão (Vitória – ES), bem como a de cargas como carvão e fertilizantes, entre outras.

Sobre a VLI

A VLI tem o compromisso de apoiar a transformação da logística no país, por meio da integração de serviços em portos, ferrovias e terminais. A empresa engloba as ferrovias Norte Sul (FNS) e Centro-Atlântica (FCA), além de terminais intermodais, que unem o carregamento e o descarregamento de produtos ao transporte ferroviário, e terminais portuários situados em eixos estratégicos da costa brasileira, tais como em Santos (SP), São Luís (MA) e Vitória (ES).

Ela transporta as riquezas do Brasil por rotas que passam pelas regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. A companhia está entre as 50 melhores empresas para trabalhar no país, reconhecimento concedido pela consultoria global Great Place to Work (GPTW). E, por cinco anos consecutivos, a VLI está entre as três companhias mais inovadoras do setor de Transporte e Logística no ranking do Valor Inovação.