“Irei trabalhar com dedicação”, afirmou Reginaldo durante posse

Foi empossado na tarde de quarta-feira (1º), o prefeito, vice-prefeito e vereadores eleitos no município de Ibitirama, Caparaó capixaba.

A cerimônia, realizada no auditório do CRAS, contou com a presença de populares, amigos e familiares do prefeito Reginaldo Simão, o vice-prefeito Rogério de Almeida e dos nove vereadores eleitos no pleito de 2024.

Leia Também: Jerônimo Monteiro: prefeito inicia mandato com café com servidores

Em seu discurso de posse, Reginaldo reafirmou o compromisso de trabalhar para o desenvolvimento de Ibitirama. “Hoje é um dia muito importante para mim. Estou muito feliz e honrado. Por poder compartilhar esse momento com todos vocês. Governar não é tarefa fácil, não se governa sozinho. Assumo aqui e agora o compromisso de trabalhar com muita dedicação, compromisso, responsabilidade e honestidade pelo nosso povo”, disse o prefeito eleito.

Presente na solenidade, o ex-prefeito Ailton Vein, entregou a chave da Prefeitura nas mãos de seu sucessor.

Nova Mesa

Na ocasião, também ocorreu a eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal, que será presidida pelo vereador Josimar da Silva Ribeiro “Fuzil”, vice-presidente, Juaci Ladeira Alves e pelo primeiro secretário, Luciano Dias da Silva Neto.

Os nove vereadores que tomaram posse no município de Ibitirama foram: Adriana Eleotério (Podemos), Josimar Fuzil (PSD), Mychelle Vargas (Podemos), Zé Paulo (PP), Pedro Tuim (PSB), Marciel Moreira (PP), Dim do Cici (Republicanos), Adilson Barbosa (Podemos) e Luciano Dias (PSD).