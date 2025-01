Irmão do chefe da Defesa Civil de Cachoeiro é encontrado morto

Um homem foi encontrado morto dentro de casa, nesta segunda-feira (13), na localidade de Matilde, em Alfredo Chaves, na região Sul do Espírito Santo.

De acordo com a Polícia Militar (PMES), o caso foi registrado como morte natural. O nome do homem não foi divulgado, mas as informações apontam de que trata-se de Sebastião Gisleno Daroz, de 68 anos, irmão do atual chefe da Defesa Civil de Cachoeiro de Itapemirim, João Daróz.

As polícias Civil e Científica foram acionadas para perícia.