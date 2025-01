Itapemirim: Geninho mostra força e elege presidente da Câmara

Em uma articulação feita dias antes, o prefeito de Itapemirim Geninho Alves (PDT), que tomou posse nesta quarta-feira (1), conseguiu conduzir seu aliado e colega de partido Thiago Leal à presidência da Câmara de Vereadores. A eleição foi nesta quarta-feira logo após a posse dos eleitos.

A eleição por unanimidade mostra que o prefeito começa seu governo com boa interlocução na Casa, o que pode representar facilidade para implementar suas primeiras ações de governo.

Em um município onde a instabilidade política tem sido uma constante e causado grande dificuldades aos prefeitos, Geninho já chega dando o tom de um prefeito conciliador e que vai ter uma Câmara aliada na governabilidade.

Completaram a chapa Lucas do Povo (PSD), como vice-presidente, e Bibico (Republicanos) como secretário da Mesa Diretora. A Câmara de Itapemirim tem 13 vereadores.

