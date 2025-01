Iúna realiza limpeza de containers utilizados na coleta de resíduos

A Prefeitura de Iúna, através da secretaria de Meio Ambiente e Limpeza Pública, está realizando o ciclo de limpeza dos containers utilizados na coleta de resíduos sólidos urbanos.

A ação visa manter os equipamentos em bom estado de conservação e garantir a qualidade dos serviços prestados à população. A limpeza é fundamental para evitar insetos e odores, além de contribuir para a saúde pública e o bem-estar dos moradores.



Para realizar o trabalho, a equipe conta com o apoio de um caminhão caçamba e uma pá carregadeira.



A Prefeitura pede que a população evite o descarte inadequado de resíduos e respeite os horários de coleta estabelecidos. Lembramos, ainda, que o caminhão coletor não passas nas ruas aos domingos, evite descartar o lixo nesse dia.

