Janeiro Roxo: Cachoeiro intensifica ações contra a Hanseníase

Cachoeiro de Itapemirim realiza neste mês de janeiro uma série de atividades voltadas para a conscientização e combate à hanseníase, doença infecto-contagiosa que ainda enfrenta preconceitos e desconhecimento.

A campanha Janeiro Roxo busca sensibilizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce e do tratamento, que é gratuito e eficaz, evitando incapacidades físicas.

Ao longo do mês, diversas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município promoverão palestras, rodas de conversa, avaliações de manchas e testes de sensibilidade, com o objetivo de informar e atender a comunidade.

Destaque para ações como o “Dia da Mancha”, que oferecerá orientação e avaliações dermatológicas em territórios específicos.

A hanseníase é uma doença que acomete a pele e os nervos periféricos, podendo causar dormências, caroços e manchas dormentes. A transmissão ocorre por gotículas eliminadas pela tosse ou espirro de pessoas doentes sem tratamento. O diagnóstico precoce é essencial para garantir a cura e evitar sequelas.

Segundo Marusca Mesquita, Coordenadora do Programa de Combate à Tuberculose e Hanseníase do município, a campanha resgata a importância de identificar precocemente os sinais e sintomas da doença. “Nosso objetivo é eliminar preconceitos e garantir que todas as pessoas com suspeita da doença tenham acesso oportuno ao tratamento necessário”, afirma.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Renata Fiório, a Prefeitura de Cachoeiro, com essa ação, reforça seu compromisso com a saúde pública. “Convidamos a população para participar das atividades do Janeiro Roxo e a procurar atendimento nas unidades em caso de suspeita da doença”, destacou.

Confira a programação abaixo:

UBS Aeroporto

Roda de Conversa: Hanseníase tem cura! Conhecendo e enfrentando a doença – ministrada pela Enf. Marusca Mesquita- Coordenação do Programa de Tuberculose e Hanseníase de Cachoeiro de Itapemirim.

Data: 09/01

Horário: 8h

UBS Conduru:

Data: 14/01

Hora : 8h30

Roda de conversa “Desmistificando a Hanseníase”. Logo após, avaliação das manchas identificadas no território pelos ACSs.

UBS Vila Rica

Roda de Conversa: Hanseníase tem cura! Conhecendo e enfrentando a doença – ministrada pela Enf. Marusca Mesquita – Coordenação do Programa de Tuberculose e Hanseníase de Cachoeiro de Itapemirim.

Data: 16/01

Horário: 8h

UBS Amaral

Roda de Conversa: Hanseníase tem cura! Conhecendo e enfrentando a doença – ministrada pela Enf. Marusca Mesquita- Coordenação do Programa de Tuberculose e Hanseníase de Cachoeiro de Itapemirim.

Data: 29/01

Horário: 8h

UBS Soturno

Roda de Conversa sobre hanseníase, teste de sensibilidade para detecção da doença com a Enf. Meire Márcia.

Data: 29/01

Horário: 9h

UBS Doutor Mozart Santana Junior – Village da Luz

Sala de espera com Roda de Conversa “Descobrindo, entendendo e desmistificando a Hanseníase”, com a Enf. Michelle Coelho

Data: 17/01

Horário: 8h

UBS Córrego dos Monos

Sala de espera com Roda de Conversa sobre Hanseníase – avaliação de manchas, com a Enf. Creliane.

Data: 17/01

Horário: 8h30

UBS Valão

Dia da Mancha – Avaliação de manchas e orientação sobre prevenção da Hanseníase, com a Enf. Renata Priscila.

Data: 24/01

Horário: 8h

UBS Paraíso

Dia da Mancha – Avaliação de manchas e orientação sobre prevenção da Hanseníase.

Data: 22/01

Horário: 07h30

UBS Basiléia

Sala de espera com Roda de Conversa sobre Hanseníase e Saúde Mental

Data: 24/01

Horário: 8h

UBS Gilson Carone

Palestra sobre Hanseníase e avaliação dermatológica, com Dr. Lucas Zanardo. Roda de Conversa “A importância da Saúde Mental”

Data: 22/01

Horário: 8h

UBS Adonai

Janeiro Roxo – Roda de Conversa: Conscientização e prevenção da Hanseníase, com Acs’s Tamires e Jaqueline.

Data: 24/01

Horário: 8h

UBS Zumbi

Busca ativa no território, avaliação de casos suspeitos e abordagem geral sobre o tema em sala de espera.

Data: 29/01

Horário: 8h

UBS Abelardo Machado

Janeiro Roxo – Roda de Conversa: Conscientização e prevenção da Hanseníase e Saúde Mental.

Data: 30/01

Horário: 8h

UBS Parque Laranjeiras/São Francisco

Janeiro Roxo – Roda de Conversa sobre Hanseníase, com Dr. Kelly Varjão

Data: 30/01

Horário: 9h

UBS Novo Parque

Janeiro Roxo – Roda de Conversa: “Precisamos falar sobre Hanseníase”.

Data: 30/01

Horário: 8h

UBS BNH de Baixo

Janeiro Roxo e Branco – Roda de Conversa: “Cuidando da Saúde Mental e prevenção a Hanseníase”.

Data: 23/01

Horário: 9h

UBS Jardim Itapemirim

Capacitação com os Acss sobre Hanseníase

Data: 17/01

Horário: 8h30

UBS Jardim Itapemirim

Dia da Mancha – Dia D de Atendimento e avaliação da equipe dos casos suspeitos, identificados no território pelos Acss.

Data: 31/01

Horário: 08h