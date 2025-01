Jerônimo Monteiro é piloto para o sistema de gestão hospitalar digital

A Unidade Integrada Jerônimo Monteiro (UIJM), no município de Jerônimo Monteiro, é piloto para a implantação de um dos mais completos sistemas de gestão hospitalar informatizados do País, o Aplicativo para Gestão Hospitalar (AGHUse).

Trata-se de um software livre, sem custo para licenciamento, desenvolvido e disponibilizado pelo Hospital das Clínicas de Porto Alegre (HCPA), gratuitamente, em uma comunidade virtual da qual fazem parte instituições de saúde de diferentes regiões do Brasil, que contribuem constantemente para o aprimoramento da ferramenta.

Uma das colaboradoras dessa comunidade é a Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab), órgão com o qual a Secretaria da Saúde (Sesa) no Espírito Santo firmou termo de cooperação, em 2024, para a utilização do AGHUse.

A princípio, foi iniciada a implantação do módulo ambulatorial. Depois, serão implantados os demais módulos do sistema (pronto-socorro, internação, centro cirúrgico e serviços de apoio, com raio-x e laboratório).

O treinamento para a utilização do AGHUse foi realizado na Unidade Integrada Jerônimo Monteiro, entre os dias 09 e 13 de dezembro, por profissionais da Gerência de Tecnologia da Informação (GTI), da Sesa, e do Projeto de Tecnologias de Informação e Comunicação Aplicadas à Saúde (ProticSUS), do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi), com apoio remoto da Sesab.

O gerente da GTI da Sesa, Márcio Merçon, enfatizou que o aplicativo é de fácil utilização. “É um software que traz diversos benefícios, como o registro eletrônico da informação em tempo real e uma melhor gestão da jornada do paciente naquela unidade hospitalar. Com o avanço da implantação nas outras unidade e interoperabilidade com os demais sistemas utilizados no restante da rede hospitalar do Estado, teremos condições de ter todo o histórico do paciente de forma unificada. Enfim, são ganhos tanto para o hospital, quanto para os usuários”, destacou Merçon.

Otimização do tempo de tratamento do paciente

“Nossa grande expectativa está na integração das diferentes áreas do hospital, permitindo que as equipes evoluam concomitantemente, eliminando transtornos de prontuários presos com algum profissional, resgate de informações e histórico de saúde do paciente no setor de ambulatório, pronto-socorro e outras internações. Os profissionais terão condições de definição de condutas com maior agilidade, o que otimiza o tempo de tratamento do paciente, tornando o processo assistencial mais seguro”, salientou a diretora-geral da Unidade Integrada Jerônimo Monteiro, Márcia Cravo.

A diretora-técnica da unidade, Mariana Nogueira, reforça que se trata de um grande avanço. “Por meio dessa ferramenta, será possível acesso a todo histórico do paciente na unidade, garantindo maior segurança sobre essas informações, o que vai garantir uma comunicação mais efetiva entre os profissionais de saúde”, acrescentou.

“A adoção do sistema na unidade é uma medida de extrema relevância para a modernização e a eficiência dos serviços de saúde prestados à comunidade. Essa implementação não apenas atende às demandas contemporâneas por inovação e eficiência na área da saúde, mas também fortalece o compromisso em oferecer um atendimento humanizado, seguro e de excelência à população”, frisou o diretor-clínico da UIJM, Manoel Freitas.