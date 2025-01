Jerônimo: Poderes discutem planejamento da Educação para 2025

Nesta quinta-feira (9), a pedido dos vereadores de Jerônimo Monteiro, o secretário de Educação, Vilmar Lugão de Britto, e o prefeito, José Valério Binoti (PSD), participaram de uma reunião com o objetivo de apresentar as medidas planejadas para a gestão educacional em 2025.

Entre os pontos discutidos, foi abordada a oferta de ensino em tempo parcial e integral na rede municipal. O secretário explicou que as ações adotadas no município estão alinhadas ao compromisso do Executivo em oferecer ensino integral na EMEF Paulo Pereira Gomes e ensino parcial nas escolas Nicolau Borges” e “André Altoé.

Leia Também: Castelo decreta situação de emergência após fortes chuvas

Com base em dados, Vilmar esclareceu que a não abertura de novos turnos nas duas últimas escolas se deve ao número de matrículas registradas: 162 alunos na “Nicolau Borges” e 155 na “André Altoé”, índices abaixo da capacidade de 226 alunos por turno em cada unidade.

Escolas e organização dos turnos

O prefeito e o secretário enfatizaram que todas as decisões estão sendo avaliadas por uma comissão criada em 2023 e que os registros de matrículas para 2025 demonstram um equilíbrio entre as escolas. A decisão de não abrir novos turnos não significa o encerramento de um turno, mas sim a falta de matrículas suficientes para manter turmas em turnos diferentes.

Transparência e responsabilidade

Vilmar ressaltou que as medidas adotadas estão em conformidade com os princípios fundamentais da gestão pública: legalidade, economicidade, impessoalidade, moralidade e transparência. O secretário também enfatizou que todas as decisões são analisadas por uma equipe técnica composta por membros do Conselho Municipal de Educação, gestores educacionais e representantes do governo.

Com a apresentação dos dados técnicos e dos planos futuros, a administração municipal reforçou seu compromisso de organizar a educação municipal de maneira equilibrada e responsável, atendendo às demandas da comunidade e assegurando a qualidade do ensino no município.